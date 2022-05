Labyrinthe géant et jeux bretons – Fête de la Bretagne Saint-Cast-le-Guildo Saint-Cast-le-Guildo Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Cast-le-Guildo Côtes d’Armor Un labyrinthe éphémère sera réalisé sur la grande plage de Saint-Cast le Guildo. Les premiers participants pourront essayer de s’y aventurer à partir de 14h45.

Jeux bretons :

Connaissez-vous le jeu du sabot ? de la galoche ? la grenouille ? Venez découvrir ou redécouvrir ces jeux traditionnels bretons à partir de 11h devant la salle d’Armor.

Palet :

Envie de découvrir le palet breton ? De réviser les règles ? De relancer quelques galettes de fonte ? Une initiation au palet breton vous est proposée de 10h à 14h, sans inscription.

Vous avez l’esprit compétitif ? l’envie de passer un moment convivial et festif en vous mesurant à d’autres personnes ? Le tournoi de palet qui se déroulera de 14h30 à 18h30 est fait pour vous !

