Labyrinthe – Escape Game – Explore Game Charnay-lès-Mâcon Charnay-lès-Mâcon Catégories d’évènement: Charnay-lès-Mâcon

Saône-et-Loire

Labyrinthe – Escape Game – Explore Game Charnay-lès-Mâcon, 1 juin 2022, Charnay-lès-Mâcon. Labyrinthe – Escape Game – Explore Game Epidéfi 2727 route de Davayé Charnay-lès-Mâcon

2022-06-01 10:00:00 – 2022-09-30 22:30:00 Epidéfi 2727 route de Davayé

Charnay-lès-Mâcon Saône-et-Loire Un labyrinthe géant dans un champ de maïs pour se divertir en famille entre amis ou entre collègues !

Avec Épidéfi, vivez une aventure en pleine nature, au sein de notre labyrinthe géant de maïs.

En famille ou entre amis, enchainez jeux épreuves et énigmes sur plusieurs kilomètres d’allées et selon 3 formules différentes :

– Labyrinthe dès 5 ans.

– Escape Game dès 10 ans.

