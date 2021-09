Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand (environs) Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Labyrinthe énergétique de Mabon Clermont-Ferrand (environs) Clermont-Ferrand Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand

Labyrinthe énergétique de Mabon Clermont-Ferrand (environs), 20 septembre 2021, Clermont-Ferrand. Labyrinthe énergétique de Mabon

Bonjour à toutes et à tous, Dans l’énergie de Mabon, je vous invite à vivre une renaissance. A l’image des labyrinthes celtes, venez vivre ce passage, ce voyage initiatique au cœur de vous-même. Après un temps de méditation, chacun-e voyagera dans le labyrinthe et nous prendrons un temps pour échanger sur notre vécu. Possibilité de continuer par un encas partagé en mode “auberge espagnole”. Lieu fixé en fonction de la météo et des énergies du moment. Au plaisir de partager ce moment avec vous, Lydie*

Participation libre en conscience.

