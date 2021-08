Saint-Alban Saint-Alban Côtes-d'Armor, Saint-Alban Labyrinthe de Malido : Soirée panier garni Saint-Alban Saint-Alban Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Alban

Labyrinthe de Malido : Soirée panier garni Saint-Alban, 10 août 2021, Saint-Alban. Labyrinthe de Malido : Soirée panier garni 2021-08-10 – 2021-08-10 Lieu-dit Malido Labyrinthe de Malido

Saint-Alban Côtes d’Armor Saint-Alban Plusieurs paniers se trouvent dans le labyrinthe, si vous les trouvez on vous les garnie et vous repartez avec ! Ouvert à tous. sebastien.le-grand@wanadoo.fr +33 6 64 14 42 87 http://www.malido.fr/ Plusieurs paniers se trouvent dans le labyrinthe, si vous les trouvez on vous les garnie et vous repartez avec ! Ouvert à tous. dernière mise à jour : 2021-08-04 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Alban Autres Lieu Saint-Alban Adresse Lieu-dit Malido Labyrinthe de Malido Ville Saint-Alban lieuville 48.54448#-2.55117