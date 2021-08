Saint-Alban Saint-Alban Côtes-d'Armor, Saint-Alban Labyrinthe de Malido : Balade en poneys Saint-Alban Saint-Alban Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Alban

Labyrinthe de Malido : Balade en poneys Saint-Alban, 17 août 2021, Saint-Alban. Labyrinthe de Malido : Balade en poneys 2021-08-17 17:00:00 – 2021-08-17 19:00:00 Lieu-dit Malido Labyrinthe de Malido

Saint-Alban Côtes d’Armor Saint-Alban La balade en poneys est réservée aux enfants de moins de 35 kilos accompagnés d’un adulte. A partir de 21h, accès au Labyrinthe en nocturne. sebastien.le-grand@wanadoo.fr +33 6 64 14 42 87 http://www.malido.fr/ La balade en poneys est réservée aux enfants de moins de 35 kilos accompagnés d’un adulte. A partir de 21h, accès au Labyrinthe en nocturne. dernière mise à jour : 2021-07-15 par

