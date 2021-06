Montmédy Montmédy Meuse, Montmédy LABYRINTHE DE MAÏS Montmédy Montmédy Catégories d’évènement: Meuse

LABYRINTHE DE MAÏS 2021-07-07 13:30:00 13:30:00 – 2021-08-31 19:00:00 19:00:00 Rue des Cannes Iré les Prés

Montmédy Meuse

Montmédy Meuse La balade dans le labyrinthe promet un bon moment en pleine nature, en famille ou entre amis ! Tout d’abord il faut retrouver son chemin, garder son sens de l’orientation… et puis chercher 20 panneaux de questions dissimuler sur le parcours ! C’est le thème AUTOUR DU MONDE qui a été retenu pour nous faire un peu voyager cet été au labyrinthe ! Vous choisissez les questions qui vous plaisent le mieux : les fêtes à travers le Monde, la gastronomie à travers le Monde, les musiques à travers le Monde…

Une série de questions pour les enfants et une série de questions pour les fans de Tintin viennent compléter l’animation ! (sans oublier la traduction en anglais et en néerlandais !) La balade dure environ 1h et les allées, spécialement aplanies, sont accessible aux poussettes et aux petits pieds des enfants… Bon à savoir : en cas de pluie ou de forte chaleur la balade peut être écourtée et on peut rejoindre l’aire d’accueil rapidement grâce à une allée centrale qui dessert plusieurs espaces ! Mesures Covid 19 : le parcours est organisé de façon à limiter un maximum les contacts entre visiteurs… Toutefois les allées sont assez larges et permettent de se croiser sans problème… labyrinthemontmedy@gmail.com +33 3 29 85 42 34 https://labyrinthemontmedy.blogspot.com/ Labyrinthe de Maïs de Montmédy dernière mise à jour : 2021-06-28 par

