Ren’Art 2023 : Summer Of Rom Festival Laburgade, 21 juillet 2023, Laburgade.

Laburgade,Lot

Le Summer Of Love Festival, rendez-vous intimiste incontournable pour les amoureuses et amoureux des musiques électroniques, fait son retour en 2023 pour une édition pleine d’émotions et d’amour.

Plus que jamais, nous serons heureux de vous retrouver dans notre cher terroir lotois et de passer ce beau moment en votre compagnie afin de célébrer la vie.

Le Summer Of Love est un mouvement des années 60 prônant tolérance, amour et respect des individus. Ce sont ces mêmes valeurs qui marqueront le début des musiques électroniques en Angleterre, particulièrement les étés 1988 et 1989 que l’on désigne comme le second Summer Of Love. C’est à l’image de ces deux mouvements que nous avons lancé notre festival, où bien-être et bienveillance règnent.

Aujourd’hui ce sont ces mêmes valeurs que nous souhaitons répandre au travers d’un événement comme celui-ci.

Afin de garantir à chacune et chacun l’espace nécessaire à l’épanouissement la jauge de cet événement est limitée. Afin de garantir le respect de la jauge que nous avons fixée, il n’y aura pas d’invitation disponible sur place et une indication du lieu sera envoyée par mail la veille du festival (n’oubliez pas de bien saisir votre mail lors de l’achat).

Nous vous demanderons de faire preuve d’un très grand respect pour le lieu qui accueillera cette soirée afin qu’il continue d’être préservé de toutes formes de pollutions. Bien entendu des cendriers et poubelles seront mis à votre disposition sur tout le site.

Pour que de tels événements puissent continuer à avoir lieu nous comptons bien évidemment sur vous pour faire preuve une fois de plus du civisme et du savoir-vivre que nous vous connaissons.

Pour ceux qui doivent faire de la route pour arriver jusqu’à nous : le site du festival sera situé à moins de 20 minutes du centre du village de Lalbenque (46230) à 1 heure de Toulouse.

La participation aux frais comprend une adhésion temporaire à l’association. Cet événement est donc un événement privé de l’association..

2023-07-21 à ; fin : 2023-07-23 . 44 EUR.

Laburgade

Laburgade 46230 Lot Occitanie



The Summer Of Love Festival, an intimate event not to be missed by lovers of electronic music, returns in 2023 for an edition full of emotion and love.

More than ever, we look forward to seeing you in our beloved Lot region, and to spending this beautiful moment in your company to celebrate life.

The Summer Of Love is a movement from the 60s that advocates tolerance, love and respect for individuals. It was these same values that marked the beginning of electronic music in England, particularly in the summers of 1988 and 1989, known as the second Summer Of Love. It’s in the image of these two movements that we’ve launched our festival, where well-being and benevolence reign supreme.

Today, it’s these same values that we want to spread through an event like this.

In order to guarantee everyone the space they need to blossom, the size of this event is limited. In order to guarantee that the number of participants we have set is respected, there will be no invitation available on site, and an indication of the venue will be sent by e-mail the day before the festival (don?t forget to enter your e-mail address when purchasing).

We ask you to show the greatest respect for the venue, so that it continues to be protected from all forms of pollution. Of course, ashtrays and garbage cans will be available throughout the site.

So that such events can continue to take place, we are obviously counting on you to demonstrate once again your civic-mindedness and good manners.

For those who have to drive to get to us: the festival site is less than 20 minutes from the village center of Lalbenque (46230), 1 hour from Toulouse.

Participation includes a temporary membership of the association. This is a private event for the association.

El Summer Of Love Festival, un evento íntimo que no deben perderse los amantes de la música electrónica, vuelve en 2023 para una edición llena de emoción y amor.

Más que nunca, esperamos verte en nuestra querida región de Lot y pasar este maravilloso momento contigo para celebrar la vida.

El Summer Of Love es un movimiento de los años 60 que aboga por la tolerancia, el amor y el respeto a las personas. Fueron estos mismos valores los que marcaron el inicio de la música electrónica en Inglaterra, especialmente en los veranos de 1988 y 1989, conocidos como el segundo Summer Of Love. A imagen de estos dos movimientos hemos lanzado nuestro festival, donde reinan el bienestar y la benevolencia.

Hoy son estos mismos valores los que queremos difundir a través de un evento como éste.

Para garantizar a todos el espacio que necesitan para florecer, el tamaño de este evento es limitado. Para garantizar que se respeta el número de participantes que hemos fijado, no habrá invitaciones disponibles in situ y se enviará una indicación del lugar de celebración por correo electrónico la víspera del festival (no olvide introducir su dirección de correo electrónico al realizar la compra).

Te rogamos que muestres el máximo respeto por el recinto, para que siga estando protegido de toda forma de contaminación. Por supuesto, habrá ceniceros y papeleras disponibles en todo el recinto.

Para que este tipo de eventos puedan seguir celebrándose, contamos evidentemente con usted para que demuestre una vez más su civismo y sus buenos modales.

Para los que tengan que desplazarse en coche: el recinto del festival estará a menos de 20 minutos del centro del pueblo de Lalbenque (46230), a 1 hora de Toulouse.

La cuota incluye una afiliación temporal a la asociación. Se trata de un acto privado de la asociación.

Das Summer Of Love Festival, ein intimes und unverzichtbares Treffen für Liebhaberinnen und Liebhaber elektronischer Musik, kehrt 2023 mit einer Ausgabe voller Emotionen und Liebe zurück.

Mehr denn je freuen wir uns darauf, Sie in unserer geliebten Region Lotois zu treffen und diesen schönen Moment mit Ihnen zu verbringen, um das Leben zu feiern.

Der Summer of Love ist eine Bewegung aus den 1960er Jahren, die Toleranz, Liebe und Respekt für den Einzelnen propagiert. Diese Werte prägten auch den Beginn der elektronischen Musik in England, insbesondere in den Sommern 1988 und 1989, die als der zweite Summer of Love bezeichnet werden. In Anlehnung an diese beiden Bewegungen haben wir unser Festival ins Leben gerufen, auf dem Wohlbefinden und Wohlwollen herrschen.

Heute sind es dieselben Werte, die wir durch eine Veranstaltung wie diese verbreiten möchten.

Um jedem und jeder den nötigen Raum zur Entfaltung zu geben, ist die Teilnehmerzahl für diese Veranstaltung begrenzt. Um sicherzustellen, dass die von uns festgelegte Teilnehmerzahl eingehalten wird, gibt es keine Einladungen vor Ort und der Veranstaltungsort wird am Tag vor dem Festival per E-Mail bekannt gegeben.

Wir bitten Sie, den Ort, an dem der Abend stattfindet, zu respektieren, damit er auch weiterhin von Verschmutzungen verschont bleibt. Selbstverständlich werden auf dem gesamten Gelände Aschenbecher und Mülleimer zur Verfügung gestellt.

Damit solche Veranstaltungen auch in Zukunft stattfinden können, zählen wir natürlich auf Sie, dass Sie wieder einmal Ihre Zivilcourage und Ihre guten Manieren unter Beweis stellen.

Für diejenigen, die weit fahren müssen, um zu uns zu gelangen: Das Festivalgelände befindet sich weniger als 20 Minuten vom Dorfzentrum von Lalbenque (46230) entfernt, 1 Stunde von Toulouse.

Der Unkostenbeitrag beinhaltet eine zeitlich begrenzte Mitgliedschaft im Verein. Diese Veranstaltung ist also eine private Veranstaltung des Vereins.

