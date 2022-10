Labulkrack, 2 juin 2023, .

Labulkrack



2023-06-02 20:30:00 – 2023-06-02

Les Superamas, ce sont des amas de galaxies. Quelque chose d’immense, de beau et d’impalpable. D’inconnu aussi. A travers ce nouveau répertoire composé par le guitariste Hugo Bernier, Labulkrack donne à entendre comme à son habitude une musique qui évoque l’aventure et le récit, avec un goût incontournable pour les mélodies, les rythmiques variées et les montées en puissance collectives. Sur scène, ce sont seize musiciens et un engagement entier et sincère au service de la musique. La conviction intime que la musique rassemble et qu’elle nous rend plus beau.

