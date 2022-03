L’Absolu – Cie Les choses de rien Noailles, 6 avril 2022, Noailles.

L’Absolu – Cie Les choses de rien Noailles

2022-04-06 20:30:00 – 2022-04-06 21:40:00

Noailles Oise Noailles

10 Performance – Cirque – Théâtre –

La Batoude en partenariat avec le Théâtre du Beauvaisis et La Faïencerie –

Le vide est-il vraiment vide ?

Entrer dans le trou noir, gravir l’escalier à double hélice et s’asseoir au bord du

gouffre, autour d’un centre absolu… L’expérience commence et c’est vertigineux !

Un spectacle qui se confronte à l’impossible, à soi-même et au monde, questionnant

le vide, le rien et l’infini. Il y a quelque chose de la naissance des mondes à jouer

avec le feu, l’eau ou l’air.

L’Absolu est insaisissable pour celui qui souhaite le maîtriser. Boris Gibé poursuit

une quête, réinvente le mythe de Narcisse où l’homme doit affronter ses démons

et dépasser son amour du tragique pour faire enfin sens à la vie. On est si proche

de lui qu’on pourrait le toucher… On est si proche de lui qu’on en sort bouleversé.-

Spectacle à partir de 10 ans –

Durée : 1h10

Lieu : La Fabrique des possibles à Noailles

Performance – Cirque – Théâtre –

La Batoude en partenariat avec le Théâtre du Beauvaisis et La Faïencerie –

Le vide est-il vraiment vide ?

Entrer dans le trou noir, gravir l’escalier à double hélice et s’asseoir au bord du

gouffre, autour d’un centre absolu… L’expérience commence et c’est vertigineux !

Un spectacle qui se confronte à l’impossible, à soi-même et au monde, questionnant

le vide, le rien et l’infini. Il y a quelque chose de la naissance des mondes à jouer

avec le feu, l’eau ou l’air.

L’Absolu est insaisissable pour celui qui souhaite le maîtriser. Boris Gibé poursuit

une quête, réinvente le mythe de Narcisse où l’homme doit affronter ses démons

et dépasser son amour du tragique pour faire enfin sens à la vie. On est si proche

de lui qu’on pourrait le toucher… On est si proche de lui qu’on en sort bouleversé.-

Spectacle à partir de 10 ans –

Durée : 1h10

Lieu : La Fabrique des possibles à Noailles

labatoude@labatoude.fr +33 3 44 14 41 48 https://www.labatoude.fr/

Performance – Cirque – Théâtre –

La Batoude en partenariat avec le Théâtre du Beauvaisis et La Faïencerie –

Le vide est-il vraiment vide ?

Entrer dans le trou noir, gravir l’escalier à double hélice et s’asseoir au bord du

gouffre, autour d’un centre absolu… L’expérience commence et c’est vertigineux !

Un spectacle qui se confronte à l’impossible, à soi-même et au monde, questionnant

le vide, le rien et l’infini. Il y a quelque chose de la naissance des mondes à jouer

avec le feu, l’eau ou l’air.

L’Absolu est insaisissable pour celui qui souhaite le maîtriser. Boris Gibé poursuit

une quête, réinvente le mythe de Narcisse où l’homme doit affronter ses démons

et dépasser son amour du tragique pour faire enfin sens à la vie. On est si proche

de lui qu’on pourrait le toucher… On est si proche de lui qu’on en sort bouleversé.-

Spectacle à partir de 10 ans –

Durée : 1h10

Lieu : La Fabrique des possibles à Noailles

Cie Les choses de rien

Noailles

dernière mise à jour : 2022-03-23 par