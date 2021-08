Nantes Halle 6 Ouest Loire-Atlantique, Nantes Labs en immersion Halle 6 Ouest Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Labs en immersion Halle 6 Ouest, 16 septembre 2021, Nantes. 2021-09-16

Horaire : 13:00 17:00

Jeudi 16 septembre 2021, de 13h à 17h, les 3 Labs de la Halle 6 Ouest, pôle interdisciplinaire des Cultures Numériques de l'Université de Nantes, vous ouvrent leurs portes ! Venez découvrir, tester, expérimenter toutes les activités du Manufacturing Lab, de l'Experience Lab et du Digital Learning Lab, grâce à de nombreux ateliers et démonstrations : Impression 3D multi-matériaux (terre crue, métal, papiers upcyclés…), Robots, Cobotique modulaire, Captation de mouvements, Environnement immersif, Tests sensoriels, Photogrammétrie, Réalisation de MOOC, Réalité Augmentée, Réalité Virtuelle, etc…. Dans le cadre de Nantes Digital Week
Halle 6 Ouest
42 rue de la Tour d'Auvergne
Île de Nantes
Nantes

