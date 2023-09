11ème Festival Tréportrais : Pièce musicale « Mon âge d’or » L’Abribus de Criel Le Tréport, 4 février 2024, Le Tréport.

Le Tréport,Seine-Maritime

Cette pièce musicale raconte la naissance de la vocation d’artiste d’une jeune Parisienne. Son enfance, ses années d’étude, ses premières amours, son parcours d’actrice. De Mnouchkine à Léo Ferré et des colos au Conservatoire.

En partenariat avec la ville de Criel-sur-Mer.

Pass’festival 3 spectacles : 30 €

Pass’festival 4 spectacles : 38 €.

2024-02-04 18:00:00 fin : 2024-02-04 19:25:00. .

L’Abribus de Criel Rue de la Libération

Le Tréport 76910 Seine-Maritime Normandie



This musical recounts the birth of a young Parisian woman?s vocation as an artist. Her childhood, her student years, her first loves, her career as an actress. From Mnouchkine to Léo Ferré and from summer camps to the Conservatoire.

In partnership with the town of Criel-sur-Mer.

Pass’festival 3 shows : 30 ?

Pass’festival 4 shows : 38 ?

Este musical narra el nacimiento de la vocación de artista de una joven parisina. Su infancia, sus años de estudiante, sus primeros amores, su carrera de actriz. De Mnouchkine a Léo Ferré, de los campamentos de verano al Conservatorio.

En colaboración con la ciudad de Criel-sur-Mer.

Pass’festival 3 espectáculos: 30?

Pass’festival 4 espectáculos : 38 ?

Dieses musikalische Stück erzählt die Entstehung der künstlerischen Berufung einer jungen Pariserin. Ihre Kindheit, ihre Schulzeit, ihre erste Liebe, ihr Weg zur Schauspielerin. Von Mnouchkine zu Léo Ferré und von den Ferienlagern zum Konservatorium.

In Partnerschaft mit der Stadt Criel-sur-Mer.

Pass’festival 3 Aufführungen: 30 ?

Festivalpass für 4 Vorstellungen: 38 ?

Mise à jour le 2023-09-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche