Théâtre : Et si je n’avais jamais rencontré Jacques Higelin L’AbriBus Criel-sur-Mer, 28 mars 2024, Criel-sur-Mer.

Criel-sur-Mer,Seine-Maritime

Un spectacle co-programmé avec la Ville de Criel-sur-Mer

Il y a des rencontres qui changent une vie. Pour Zoon, auteur et interprète de ce spectacle autobiographique, ce fut Jacques Higelin. Il a quinze ans, il vit dans un petit bled paume, nous sommes en 1976, et lui fait la rencontre du chanteur dans la chambre d’une fille… Des le premier morceau sur le tourne-disque, c’est un choc, il veut faire Jacques Higelin comme métier. Alors il quitte tout et s’entoure d’une nouvelle famille d’adoption, qui comme lui a désigne le chanteur comme son père-frère spirituel. Le temps passe, il tombe amoureux, devient père, trouve un travail, mais Jacques est toujours la, quelque part, dans sa tête, comme un guide… Portrait d’une génération désenchantée, ce petit bijou nous cueille avec pudeur et insolence..

2024-03-28 20:00:00 fin : 2024-03-28 20:55:00. .

L’AbriBus Rue de la Libération

Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie



A show co-programmed with the Town of Criel-sur-Mer

Some encounters are life-changing. For Zoon, author and performer of this autobiographical show, it was Jacques Higelin. Fifteen years old, living in a small palm grove in 1976, he met the singer in a girl?s bedroom… As soon as he heard the first track on the record player, it was a shock: he wanted to do Jacques Higelin for a living. So he left everything behind and surrounded himself with a new adoptive family, who like him had designated the singer as their spiritual father-brother. Time goes by, he falls in love, becomes a father, finds a job, but Jacques is always there, somewhere in his head, like a guide… A portrait of a disenchanted generation, this little gem captures us with modesty and insolence.

Un espectáculo coprogramado con la ciudad de Criel-sur-Mer

Hay encuentros que cambian una vida. Para Zoon, autor e intérprete de este espectáculo autobiográfico, fue Jacques Higelin. Tenía quince años, vivía en un pequeño palmeral en 1976 y conoció al cantante en la habitación de una chica… En cuanto escuchó el primer tema en el tocadiscos, fue un shock: quería ganarse la vida con Jacques Higelin. Así que lo dejó todo y se rodeó de una nueva familia adoptiva, que al igual que él había bautizado al cantante como su padre-hermano espiritual. Pasa el tiempo, se enamora, se convierte en padre, encuentra un trabajo, pero Jacques siempre está ahí, en algún lugar de su cabeza, como un guía… Retrato de una generación desencantada, esta pequeña joya nos atrapa con modestia e insolencia.

Eine Aufführung, die mit der Stadt Criel-sur-Mer koprogrammiert wurde

Es gibt Begegnungen, die ein Leben verändern. Für Zoon, den Autor und Interpreten dieses autobiografischen Stücks, war es Jacques Higelin. Er ist fünfzehn Jahre alt, lebt in einem kleinen Kaff in der Paume, wir schreiben das Jahr 1976, und er lernt den Sänger im Zimmer eines Mädchens kennen… Als er das erste Stück auf dem Plattenspieler hört, ist er schockiert und will Jacques Higelin zu seinem Beruf machen. Also lässt er alles hinter sich und umgibt sich mit einer neuen Adoptivfamilie, die wie er den Sänger als seinen geistigen Vater-Bruder bezeichnet hat. Die Zeit vergeht, er verliebt sich, wird Vater, findet einen Job, aber Jacques ist immer da, irgendwo in seinem Kopf, wie ein Führer… Das Porträt einer desillusionierten Generation, dieses kleine Juwel pflückt uns mit Scham und Frechheit.

