Composer’s Next 2023, Ensemble Vortex L’Abri Genève Catégorie d’Évènement: Genève Composer’s Next 2023, Ensemble Vortex L’Abri Genève, 9 décembre 2023, Genève. Composer’s Next 2023, Ensemble Vortex Samedi 9 décembre, 20h30 L’Abri Gratuit L’Ensemble Vortex propose en 2023 la cinqième édition de cette expérience novatrice de création sonore, développée avec le soutien de la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia, en partenariat avec la Fondation L’Abri et le Festival Archipel de Genève. Cinq jeunes artistes sonores sont choisi·es pour trois sessions de travail intense, réparties sur une année, en étroite collaboration avec les instrumentistes et les compositeurs de Vortex. Les oeuvres réalisées durant cette période peuvent prendre des formes très diverses : composition musicale, installation sonore, performance, théâtre musical et autres créations hybrides impliquant le son.

Artistes 2023: Bernat Pont

Romane Bouffioux

Mathis Saunier

David Carrillo

Sergei Leonov L’Abri Place de la Madeleine 1, 1204 Genève Genève 1204 41227770077 https://www.fondationlabri.ch/ [{« link »: « https://ensemblevortex.com/members/composer/bernat-pont/ »}, {« link »: « https://ensemblevortex.com/members/composer/romane-bouffioux/ »}, {« link »: « https://ensemblevortex.com/members/composer/mathis-saunier/ »}, {« link »: « https://ensemblevortex.com/members/composer/david-carrillo/ »}, {« link »: « https://ensemblevortex.com/members/composer/sergei-leonov/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/labri/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T20:30:00+01:00 – 2023-12-09T21:30:00+01:00

2023-12-09T20:30:00+01:00 – 2023-12-09T21:30:00+01:00 ©Daniel Zea Détails Catégorie d’Évènement: Genève Autres Lieu L'Abri Adresse Place de la Madeleine 1, 1204 Genève Ville Genève Lieu Ville L'Abri Genève latitude longitude 46.201858;6.149737

L'Abri Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/