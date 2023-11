Bolero de Bienvenida II – Lorena Stadelmann L’Abri Genève, 7 novembre 2023, Genève.

Bolero de Bienvenida II – Lorena Stadelmann 7 et 8 novembre L’Abri CHF 12

07.11 – 19h

08.11 – 20h30

J’ai ressenti l’urgence de ne pas me retrouver au centre, mais d’être au service de quelque chose de plus grand que moi.

J’ai dit : « décentralisez la figure de l’artiste sur scène ».

Alors j’ai imaginé Bolero de Bienvenida, un espace-rituel où je pourrais être performeuse-chamane, accueillant dans mon corps l’espace qui m’entoure et ce qui disparaît sous mes yeux.

Il paraît que lorsque quelqu’un meurt, c’est le son de sa voix qu’on oublie en premier.

Crédits conception, performance, scénographie, costumes, création sonore Lorena Stadelmann aka Baby Volcano / création lumières Justine Bouillet / ingénieur son Stéphane Murugan / dramaturgie Adina Secretan/ accompagnement artistique L’Abri-Genève / coproduction Théâtre Sévelin 36, L’Abri-Genève, Centre Chorégraphique du Luxembourg TROIS C-L, PREMIO – Prix d’encouragement pour les arts de la scène

L’Abri Place de la Madeleine 1, 1204 Genève Genève 1204 41227770077 https://www.fondationlabri.ch/ http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/labri/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-07T19:00:00+01:00 – 2023-11-07T20:00:00+01:00

2023-11-08T20:30:00+01:00 – 2023-11-08T21:30:00+01:00

©Philippe Weissbrodt