Exposition de peintures Kveta Klimkova & Giorgio Passardi
17 – 26 novembre
L'Abri – Espace culturel éphémère
Aire-la-Ville

Entrée libre

Inauguration du nouvel espace culturel communal avec une exposition mettant à l'honneur deux artistes-peintres de la Champagne : Kveta Klimkova & Giorgio Passardi.

Bien qu’utilisant des techniques similaires – huile et acrylique – leurs styles se distinguent. Leurs oeuvres vous plongeront dans un voyage, entre figuration et abstraction, bercé par des couleurs oniriques. L’Abri – Espace culturel éphémère Accès rue du Vieux-Four 52 ou chemin de Mussel 11 Aire-la-Ville 1288 Genève 0227574829 http://www.aire-la-ville.ch Abri à l’entrée du préau de l’école d’Aire-la-Ville Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T18:30:00+01:00 – 2023-11-17T21:00:00+01:00

2023-11-17T18:30:00+01:00 – 2023-11-17T21:00:00+01:00
2023-11-26T15:00:00+01:00 – 2023-11-26T18:00:00+01:00

Oeuvre de Kveta Klimkova / Photo de Giorgio Passardi

Lieu: L'Abri - Espace culturel éphémère
Adresse: Accès rue du Vieux-Four 52 ou chemin de Mussel 11
Ville: Aire-la-Ville
Genève 0227574829
http://www.aire-la-ville.ch

