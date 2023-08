Aimons-nous vivants ! – saison 1 – épisode 2 L’abri des temps Moncontour, 8 septembre 2023, Moncontour.

Aimons-nous vivants ! – saison 1 – épisode 2 Vendredi 8 septembre, 18h00 L’abri des temps

PRINTEMPS BRUYANT travaille à développer une culture de l’écologie…

Cette saison 2023-24, l’association décline une série de rencontres, performances, balades, et autres formats, pour exposer des pensées inspirantes et participer à les rendre concrètes ; des moments privilégiés pour envisager et pratiquer un autre rapport au monde plus attentionné, pour se réapproprier nos territoires de vie en co-habitant avec le reste du vivant.

Les trois 1ers épisodes auront lieu du 7 au 9 septembre 2023…

EPISODE 2 :

PRINTEMPS BRUYANT & L’ABRI DES TEMPS proposent une rencontre : « Penser à l’échelle du vivant », autour des pensées de l’écologie, du biorégionalisme et des bassins versants… avec Agnès Sinai (auteure, directrice de l’institut Momentum) et Marin Shaffner (auteur et éditeur chez Wildproject).

L’abri des temps 17 place de Penthièvre 22150 Moncontour Moncontour 22510 Côtes-d’Armor Bretagne 02 96 93 35 57

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-08T18:00:00+02:00 – 2023-09-08T20:00:00+02:00

© Matthieu Lion & V. Vincenzo pour Hans Lucas