Place au Bal L’Abri des Possibles, Auch (32) Place au Bal L’Abri des Possibles, Auch (32), 8 juillet 2023, . Place au Bal Samedi 8 juillet, 19h00 L’Abri des Possibles, Auch (32) prix libre Bal au bord du Gers sur la place Barbès à la belle étoile ambiance guinguette garantie! Organisé par les p’tits Balauchs et le café associatif d’Auch « L’abri des possibles ». Le programme prochainement… source : événement Place au Bal publié sur AgendaTrad L’Abri des Possibles, Auch (32) Place Barbès

L’Abri des Possibles, 32000 Auch, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/43292 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T19:00:00+02:00 – 2023-07-08T23:00:00+02:00

2023-07-08T19:00:00+02:00 – 2023-07-08T23:00:00+02:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu L'Abri des Possibles, Auch (32) Adresse Place Barbès L'Abri des Possibles, 32000 Auch, France Age max 110 Lieu Ville L'Abri des Possibles, Auch (32)

L'Abri des Possibles, Auch (32) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//