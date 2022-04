L’Abri Chariez, 21 mai 2022, Chariez.

L’Abri Chariez

2022-05-21 – 2022-05-21

Chariez Haute-Saône Chariez

Un abri, au milieu d’une lande désertique. D’un côté la ville, de l’autre, une région délaissée et interdite. L’égal vit dans l’abri. Le double atterrit là, au hasard d’une longue errance. Il a fui hors de la ville. La rencontre de ces deux figures. Et la zone interdite ? Pourquoi ne pas essayer d’en franchir le seuil et de s’y trouver ensemble ? Quitte à s’y perdre et disparaître ?

