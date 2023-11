Mobilisons-nous pour le Téléthon ! – repas Labretonie, 9 décembre 2023, Labretonie.

Labretonie,Lot-et-Garonne

Mobilisons-nous pour le Téléthon ! Le comité des fêtes de Labretonie organise un repas : avec un apéritif, bœuf Bourguignon, salade, fromage, desserts. Plus une vente de vin bouché.

Pensez à réserver avant le 6 décembre !

Apportez vos couverts.

Boite à dons reversés intégralement à l’AFM Téléthon..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

Labretonie 47350 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Let’s get together for the Telethon! The Labretonie Fete Committee is organizing a meal: with aperitif, beef bourguignon, salad, cheese and desserts. Plus a sale of corked wine.

Don’t forget to book before December 6!

Bring your own cutlery.

Donations will be donated in full to the AFM Téléthon.

¡Reunámonos para el Teletón! El Comité de la Fiesta de la Labretonie organiza una comida: con aperitivo, buey a la borgoñona, ensalada, queso y postres. Además de una venta de vino descorchado.

No olvides reservar antes del 6 de diciembre

Traiga sus propios cubiertos.

Las donaciones se destinarán íntegramente al Téléthon de la AFM.

Mobilisieren wir uns für den Telethon! Das Festkomitee von Labretonie organisiert ein Essen: mit Aperitif, B?uf Bourguignon, Salat, Käse, Desserts. Dazu kommt ein Verkauf von Vin bouché.

Denken Sie daran, vor dem 6. Dezember zu reservieren!

Bringen Sie Ihr Besteck mit.

Spendenbox, die vollständig an den AFM Téléthon gespendet wird.

Mise à jour le 2023-11-09 par OT Lot-et-Tolzac