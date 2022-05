L’abrégé des merveilles de Marco Paulo / Festival Berlioz

L'abrégé des merveilles de Marco Paulo / Festival Berlioz, 20 août 2022

2022-08-20 21:00:00 – 2022-08-20 Le compositeur Arthur Lavandier et le poète écrivain Frédéric Boyer se retrouvent à l'occasion de cette nouvelle œuvre inspirée du périple entrepris par le célèbre voyageur vénitien et créée en mai 2022 à l'Opéra de Rouen.

