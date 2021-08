Redon Redon Ille-et-Vilaine, Redon L’Abrazo de la Vilaine Redon Redon Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Redon

L’Abrazo de la Vilaine Redon, 1 septembre 2021, Redon. L’Abrazo de la Vilaine 2021-09-01 – 2021-09-05 P’tit Théâtre Notre-Dame, Quai Surcouf 1 Quai Surcouf

Redon Ille-et-Vilaine Redon 3° “édition du festival de tango et folklore argentin à Redon

Spectacles, atelier chant, cours d’initiation er rencontres artistes pour tout public

Cours et milongas pour les danseurs abrazovilaine@gmail.com +33 7 74 80 18 25 http://abrazovilaine.wixsite.com/tango 3° “édition du festival de tango et folklore argentin à Redon

Spectacles, atelier chant, cours d’initiation er rencontres artistes pour tout public

Cours et milongas pour les danseurs dernière mise à jour : 2021-08-21 par OT – PAYS DE REDON

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Redon Autres Lieu Redon Adresse P'tit Théâtre Notre-Dame, Quai Surcouf 1 Quai Surcouf Ville Redon lieuville 47.6487#-2.08777