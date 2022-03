Labotanique release party + Oré Le Hasard Ludique Paris Catégories d’évènement: île de France

Labotanique release party + Oré Le Hasard Ludique, 14 avril 2022, Paris.

Retrouvez Labotanique et Oré le 14 avril au Hasard Ludique pour un concert végétal teinté de pop ! Depuis plusieurs années, LABOTANIQUE effectue des recherches dans son laboratoire végétal, avec comme ferme intention de faire chanter les plantes. Utopie ? Non, Pop Végétale !

Le duo Nantais, accompagné de son orgue végétal, s’apprête à dévoiler les résultats de leurs expériences au Hasard Ludique le jeudi 14 avril

Les artistes lauréats du FAIR 2020 ont convié la chanteuse parisienne ORÉ à ouvrir cette release party de l’album “Expressions Végétales”.

Soyez des nôtres, dans nos villes, le végétal inlassablement s'installe ! Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen Paris 75018

https://www.facebook.com/events/4815916511778047

Labotanique & Oré

