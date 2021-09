LaBotanique + Philémone + Nabla Mujina – Festival Les Annulés Parc de la Bégraisière, 8 octobre 2021, Saint-Herblain.

2021-10-08 sous chapiteau

Horaire : 20:00

Gratuit : non 5 € à 20 €BILLETTERIES :- www.theatreonyx.fr- à l’accueil à la Harlière, 9 rue de Charente, St-Herblain (derrière la Maison des Arts) – du lundi au vendredi de 12h30 à 18h et 1 heure avant le début des représentations- par téléphone au 02 28 25 25 00 sous chapiteau

Concerts TRAME. TRAME comme Temps Réel d’Accompagnement des Musiques Emergentes. Le VIP de Saint-Nazaire, la Soufflerie de Rezé, la Maison des Arts et ONYX à Saint-Herblain s’associent à l’exceptionnelle Radio FIP, au label généraliste et inspiré Yotanka, ainsi que les structure de promotion et relations publiques Studio Volume et Daydream Music. Ensemble, ils créent une filière coopérante, pertinente, solidaire et complémentaire qui puisse défendre chaque année plusieurs projets musicaux. Labotanique : D’abord il y a l’amour pour les plantes, les membres du duo Labotanique sont agronomes. Ensuite il y a de la passion, pour la musique, les synthétiseurs, et pour le rap. Il y a un lieu aussi, le jardin botanique de Nantes, c’est leur studio d’enregistrement, leur terrain d’expérimentation. Mais surtout, il y a cette volonté de faire chanter les plantes. Utopie ? Non, pop végétale !> Thomas Cochini : Beatmaking, Claviers, chœur – Ronan Moinet : Voix lead Nabla Mujina : C’est l’apocalypse, l’heure pour le Mujina de changer de forme et de chanter sa vie. Il se lève pour bouleverser les moeurs, faire danser les corps et frapper les cadences. Sa musique, certains l’appelleront rap, d’autres l’appelleront pop mais pour lui, il ne s’agit que d’un voyage à travers nos grandes émotions, et nos simples ressentis. Philémone : Seule sur scène, avec sa voix et ses machines, Philémone porte haut les couleurs d’une pop percutante qui bouillonne et captive. Entre chanson et spoken word, cette jeune artiste à fleur de peau soigne des textes incisifs, lucides et plein de vie. Entre ballades poético-cyniques et hymnes rythmés, elle multiplie les explorations sonores électroniques et vocales pour créer un univers unique à la croisée des mondes et furieusement actuel. Dans le cadre du Festival Les Annulés à St-Herblain

Parc de la Bégraisière
Centre Saint-Herblain 44800 Centre

02 28 25 25 00 https://www.theatreonyx.fr/programme