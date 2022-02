Labosse Gourmande : marché d’été, feu de la St Jean, Bal musette Labosse Labosse Catégories d’évènement: Labosse

2022-06-25 18:00:00 – 2022-06-25 22:00:00

Labosse Oise Labosse

Venez découvrir la fraicheur des produits locaux de saison sur le marché d'été de Labosse, lieu du rendez-vous : l'esplanade de l'aunette. Au programme : marché, feu de St Jean et bal musette. Cet événement est organisé par l'association ensemble pour Labosse.

