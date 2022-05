Labosse Gourmande : Marché d’automne

Labosse Gourmande : Marché d’automne, 23 octobre 2022, . Labosse Gourmande : Marché d’automne

2022-10-23 – 2022-10-23 Venez découvrir la fraicheur des produits locaux de saison sur le marché de d’automne de Labosse, lieu du rendez-vous : l’esplanade de l’aunette. Cet événement est organisé par l’association ensemble pour Labosse. Venez découvrir la fraicheur des produits locaux de saison sur le marché de d’automne de Labosse, lieu du rendez-vous : l’esplanade de l’aunette. Cet événement est organisé par l’association ensemble pour Labosse. ensemblepourlabosse@outlook.com Venez découvrir la fraicheur des produits locaux de saison sur le marché de d’automne de Labosse, lieu du rendez-vous : l’esplanade de l’aunette. Cet événement est organisé par l’association ensemble pour Labosse. Pixabay dernière mise à jour : 2022-02-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville