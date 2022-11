FASHION ANIMA – Michel Nguie – Photographies Labossa atelier Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

FASHION ANIMA – Michel Nguie – Photographies Labossa atelier, 2 décembre 2022, Roubaix. FASHION ANIMA – Michel Nguie – Photographies 2 – 10 décembre Labossa atelier

Entrée libre

Dans le cadre de la 23° NDA, Labossa atelier et le BAR vous proposent un accrochage photographique de l’artiste Michel Nguie d’images, regards d’une étrangeté indéfinissable sur nos contemporain.e.s. Labossa atelier 117 bis avenue Jean-Baptiste Lebas 59100 Roubaix Centre Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France Apéro rencontre le samedi 3 à partir de 18:00.

Si sa modestie lui fait annoncer qu’il est autodidacte, Michel Nguié regarde et capture ses contemporains et les événements de leur quotidien d’un œil d’une étrangeté indéfinissable. « Fashion Anima » est un clin d’œil à l’atelier boutique Labossa.

A savoir, « Mon travail d’écriture se bâtit en trois points : la réalité telle que je la perçois, les choses telles qu’elles pourraient être, et telles qu’elles ne devraient pas être. » …

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-02T10:00:00+01:00

2022-12-10T18:00:00+01:00 © Michel Nguie

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Labossa atelier Adresse 117 bis avenue Jean-Baptiste Lebas 59100 Roubaix Centre Ville Roubaix lieuville Labossa atelier Roubaix Departement Nord

Labossa atelier Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

FASHION ANIMA – Michel Nguie – Photographies Labossa atelier 2022-12-02 was last modified: by FASHION ANIMA – Michel Nguie – Photographies Labossa atelier Labossa atelier 2 décembre 2022 Labossa atelier Roubaix roubaix

Roubaix Nord