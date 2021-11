Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe LABORIGINS – MARIE-ODILE MONCHICOURT Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

LABORIGINS – MARIE-ODILE MONCHICOURT Le Mans, 22 janvier 2022, Le Mans. LABORIGINS – MARIE-ODILE MONCHICOURT Place Quinconces des Jacobins Maison de la Biennale(Théâtre P.Scarron) Le Mans

2022-01-22 16:00:00 – 2022-01-22 17:00:00 Place Quinconces des Jacobins Maison de la Biennale(Théâtre P.Scarron)

Dans le cadre de Le Mans Sonore, Marie-Odile Monchicourt, personnalité complice de Le Mans Sonore organise un LabOrigins autour de l'acoustique, en partenariat avec le laboratoire d'acoustique de l'Université du Mans (LAUM-CNRS UMR 6613). Afin de faire vibrer l'imaginaire, elle a toujours rêvé de mettre les chercheur.e.s sur une scène de théâtre et d'échanger leur costumes de « conférencier.e » avec un costume de « conteur-se ». Dans cette optique, les LabOrigins sont de spectacles où scientifiques (toutes disciplines confondues) et artistes unissent leurs talents pour offrir à chacun un accès jubilatoire à la vision révolutionnaire du monde que nous sommes en train de découvrir. Spectacle scientifique.

