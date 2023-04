Journée portes ouvertes « le monde associatif face aux enjeux scientifiques et environnementaux » Laboratoire Stella Mare Biguglia Catégories d’évènement: Biguglia

Haute-Corse

Journée portes ouvertes « le monde associatif face aux enjeux scientifiques et environnementaux » Laboratoire Stella Mare, 17 avril 2023, Biguglia. Journée portes ouvertes « le monde associatif face aux enjeux scientifiques et environnementaux » Lundi 17 avril, 09h00 Laboratoire Stella Mare grand public Cette année la plateforme Stella Mare organise une journée portes ouvertes pour le grand public et convie les associations locales à titre scientifique et/ou environnementale afin de mettre en avant les actions existantes sur le territoire et de valoriser le monde associatif de la région.

Cette journée sera également l’occasion d’apporter aux visiteurs l’expertise des agents travaillant sur la plateforme et de répondre à leurs questions sur les expérimentations en cours à Stella Mare. Laboratoire Stella Mare Stella Mare, 20260 Biguglia Biguglia 20260 Haute-Corse Corse Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-17T09:00:00+02:00 – 2023-04-17T18:00:00+02:00

