Laboratoire poison Marseille 3e Arrondissement, 11 octobre 2022, Marseille 3e Arrondissement.

Laboratoire poison

41 rue Jobin La Friche Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône La Friche 41 rue Jobin

2022-10-11 – 2022-10-15

La Friche 41 rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement

Bouches-du-Rhône

Conception, écriture et mise en scène Adeline Rosenstein



Laboratoire Poison est l’aboutissement d’une vaste recherche théâtrale dans laquelle Adeline Rosenstein déconstruit brillamment les discours et les gestes associés aux luttes et aux rapports de domination dans l’histoire.



Dans Laboratoire Poison 1, 2, et 3, Adeline Rosenstein explore les gestes d’héroïsme, ou à l’opposé, les tentations de compromission du passé. Elle documente les rapports d’oppression militaire et coloniale face aux désirs d’émancipation, en Belgique, en Algérie et au Congo.



Antipoison ou Poison 4, opus final, poursuit ce chantier documentaire au sujet de la répression des mouvements d’indépendance. Il introduit les figures de résistantes du PAIGC et leur action dans la lutte de libération du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau. Refusant la posture d’expertise, Laboratoire Poison ausculte le réel et s’interroge sur son propre geste et son récit. Cette expérience théâtrale des plus originales questionne les manières de représenter, au-delà des dilemmes, les moyens de la lutte.



Une programmation Théâtre du Gymnase, Hors les Murs. En coréalisation avec La Criée – Théâtre National de Marseille & Extrapôle Provence – Alpes – Côte d’Azur.



Avec Aminata Abdoulaye Hama, Marie Alié, Habib Ben Tanfous, Marie Devroux, Salim Djaferi, Thomas Durcudoy, Rémi Faure El Bekkari, Titouan Quittot, Adeline Rosenstein, Talu, Audilia Batista en alternance avec Christiana Tabaro, Jérémie Zagba en alternance avec Michael Disanka



Assistante à l’écriture, dramaturgie et mise en scène : Marie Devroux / Regard extérieur : Léa Drouet / Composition sonore : Andrea Neumann et Brice Agnès / Espace et costumes : Yvonne Harder Eclairage Arié Van Egmond / Direction technique : Jean-François Philips / Régisseur lumière : Benoît Serneels / Documentation : Saphia Arezki, Hanna El Fakir / Regards historiques : Jean-Michel Chaumont (Poison 1), Denis Leroux (Poison 2), Jean Omasombo Tshonda (Poison 3) / Coordination de production : Maison Ravage - Edgar Martin / Diffusion : Habemus Papam - Cora-Line Lefèvre et Julien Sigard

