Toulouse « Boutographies » – Prix Photon – Adrienne Surprenant Laboratoire Photon Toulouse, 26 juin 2023, Toulouse. « Boutographies » – Prix Photon – Adrienne Surprenant 26 juin – 12 septembre Laboratoire Photon Entrée libre L’exposition Depuis que la coalition rebelle Séléka a chassé François Bozizé du pouvoir en 2013, la République centrafricaine est déchirée par un conflit aux racines économiques, politiques et sociales qui a provoqué des violences ethniques et religieuses. Ce projet photo relate l’histoire d’un pays aux prises avec la présence omnisciente de la violence et ses impacts sur la santé mentale. Pour plus d’informations, consulter le site web du Laboratoire Photon Le lieu À la fois laboratoire de photographie et galerie d’exposition, le Laboratoire Photon s’associe depuis quelques années avec le festival de photographie de Montpellier « Boutographies » et offre au lauréat du prix Photon une exposition en leur lieu. Laboratoire Photon 8 rue du pont Montaudran 31000 Toulouse Toulouse 31000 Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « http://www.labo-photon.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

© Adrienne Surppenant

« Boutographies » – Prix Photon – Adrienne Surprenant Laboratoire Photon Toulouse 2023-06-26