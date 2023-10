Open Lab : atelier réparation du petit électroménager Laboratoire Organique de Lustar Lustar Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Lustar Open Lab : atelier réparation du petit électroménager Laboratoire Organique de Lustar Lustar, 21 octobre 2023, Lustar. Open Lab : atelier réparation du petit électroménager Samedi 21 octobre, 10h00 Laboratoire Organique de Lustar Samedi 21 octobre c’est Open Lab au LOL !! Atelier réparation du petit électroménager : venez avec votre objet en panne et essayez de le réparer ici avec des spécialistes et des outils spécifiques, le tout dans une ambiance conviviale ! Ce samedi s’inscrit aussi dans les Journées Nationale de la Réparation. Alors n’attendez plus et venez partager ce moment avec nous au Laboratoire Organique de Lustar ! Laboratoire Organique de Lustar 10 chemin de Bugard 65220 Lustar Lustar 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T10:00:00+02:00 – 2023-10-21T18:00:00+02:00

2023-10-21T10:00:00+02:00 – 2023-10-21T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées, Lustar Autres Lieu Laboratoire Organique de Lustar Adresse 10 chemin de Bugard 65220 Lustar Ville Lustar Departement Hautes-Pyrénées Lieu Ville Laboratoire Organique de Lustar Lustar latitude longitude 43.267835;0.331413

Laboratoire Organique de Lustar Lustar Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lustar/