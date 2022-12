Laboratoire Hamlet-Machine Théâtre de l’Opprimé, 4 janvier 2023, Paris.

Du mercredi 04 janvier 2023 au samedi 07 janvier 2023 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 19h00 à 19h55

. gratuit

Dans le cadre de la carte blanche à la Compagnie Internationale, des jeunes interprètes ouvrent les porte de leur laboratoire de recherche afin d’inclure le public dans le processus de création.

Hamlet-Machine (1977) d’Heiner Müller est une réécriture de l’illustre Tragédie d’Hamlet de Shakespeare. Elle raconte le parcours le parcours sinueux d’Hamlet et d’Ophélie dans un univers cauchemardesque où règnent la violence, la destruction et le traumatisme au cœur d’une Europe en ruines dans un contexte de guerre froide. Cette œuvre unique constitue une dramaturgie fragmentée mêlant théâtre, poésie et récit autobiographique. Les figures qui traversent la pièce sont en lutte pour redevenir acteurs de leur existence tout en faisant face à leur incapacité d’agir. La quête de sens de soi est alors mêlée à la quête de sens du monde.

Portés par les mots profondément cathartiques d’Heiner Müller, une troupe de jeunes artistes s’emparent de ce texte révolutionnaire pour parler de leur époque contemporaine et en particulier de la jeunesse, confuse et pleine d’espoir dans un monde en décrépitude. Ce projet, en cours de création, sera présenté au Théâtre de l’Opprimé sous la forme d’un laboratoire artistique de recherche corporelle. Donnant un accès direct au processus de travail, il offre au public une expérience immersive et participative ouvrant ainsi le débat sur l’actualité et sur les questionnements propres à la jeunesse dans un contexte de crise (sociale, politique, sanitaire, environnementale).

Théâtre de l’Opprimé 78 rue du charolais 75012 Paris

Contact : https://compagnie-internationale.com/ 0755619622 contact@compagnie-internationale.com https://theatredelopprime.mapado.com/en/event/115338-hamlet-machine-laboratoire-de-recherche

@CompagnieInternationale Hamlet-Machine