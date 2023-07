Baïna[na] par le G.Bitaski // META x Les Ateliers Frappaz Laboratoire extérieur des Gratte-Ciel Villeurbanne, 19 juillet 2023, Villeurbanne.

Le G. Bistaki met en scène et détourne des objets du quotidien de leur fonction, avec une esthétique très maîtrisée à la croisée du jonglage, de la danse et du théâtre. Satire intemporelle de notre rapport à l’argent et au pouvoir, il donne à voir les évolutions relationnelles de personnages confrontés à une abondante source d’or jaune… qui va tour à tour les mener au plaisir, à l’extase, à la jalousie, et finalement à leur perte.

Laboratoire extérieur des Gratte-Ciel 169, cours Emile-Zola à Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

2023-07-19T19:00:00+02:00 – 2023-07-19T20:00:00+02:00

