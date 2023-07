Jarring Effects Party // La Fabuleuse Cantine Laboratoire extérieur des Gratte-Ciel Villeurbanne, 8 juillet 2023, Villeurbanne.

• Zéline – yoga music experience

Pratiquante de yoga depuis de nombreuses années et par ailleurs productrice et ingénieure du son, Zéline a voulu créer un live pour la pratique du yoga. Elle propose une écoute vibrante du son et de ses sensations, de vous laisser porter, inspirer et de construire votre propre séance de yoga. Venez vous plonger dans vos sensations, vos ressentis, votre intuition, que le mouvement et le moment viennent à vous. Un concert/atelier de 30mn qui s’adresse aux yogis familier·e·s avec la pratique ou à celleux qui veulent s’asseoir et profiter de l’instant.

• Minichoux – bal pour enfants

Une invitation à des instants théâtralisés, un bal aux 100 rebondissements. La compagnie TuDansesMonChou ponctue ce bal d’actions décalées, de jeux de rythmes, de chorégraphies saupoudrées de surprises pour les petits et les grands, de 5 à 77 ans ! L’objectif ? Danser, faire danser les enfants en interaction avec eux, à la frontière entre le spectacle et la fête, pour atteindre un moment d’intense joie et de convivialité exaltée.

• DJ set Rrobin x Exodus

Rrobin est un beatmaker & producteur de musique électronique qui voit le son comme une thérapie et un grand terrain de jeu. Ses sets, eux, combinent savamment deep house, Lo-Fi et la fine fleur du rap français et international. Rrobin redonne ainsi ses lettres de noblesse à une scène house tombée dans la facilité et ramène la richesse musicale dans les clubs à coup de rythmes incisifs et de galettes sonores chinées autour du monde.

Beatmaker et aussi emcee, Exodus participe depuis 2018 à différents projets artistiques (Grems, Le Jouage, Lucio Bukowski, JNGL, Mazoo…). Cette année il revient en trombe sur le label Galant Records avec un nouvel EP digital intitulé Patchwork. Un maxi qui s’apparente à un laboratoire de recherche musical, comme un bilan d’Exodus après une dizaine d’années d’activisme musical. Ses DJ sets font se marier une multitude de sonorités et se colorent de deep, house et afro.

Laboratoire extérieur des Gratte-Ciel 169, cours Emile-Zola à Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T16:00:00+02:00 – 2023-07-08T23:00:00+02:00

