Visite guidée du laboratoire départemental de la Côte-d’Or Laboratoire départemental de Côte-d’Or Dijon, 16 septembre 2023, Dijon.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, entrez en immersion dans le plus grand laboratoire d’analyse du département de la Côte-d’Or. Accompagnés de nos spécialistes, venez profiter d’une visite guidée sur mesure.

Vous découvrirez comment les professionnels du laboratoire traquent les bactéries et les contaminants chimiques dans l’eau que nous buvons tous les jours, dans laquelle nous nous baignons et dans les aliments que nous consommons. De nombreuses surprises vous attendent.

Laboratoire départemental de Côte-d'Or 2T Rue Hoche, 21000 Dijon Dijon 21000 La Gare Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

© Philippe Bruchot