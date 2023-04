Dernières nouvelles de l’eau : des glaces, de l’eau fraîche et du sel marin Laboratoire de Physique des Solides. Orsay Catégories d’évènement: Essonne

Dernières nouvelles de l'eau : des glaces, de l'eau fraîche et du sel marin
Jeudi 11 mai, 13h30
Laboratoire de Physique des Solides.
Entrée libre
L'eau nous est tellement familière qu'elle pourrait sembler parfaitement connue. Pourtant, c'est une substance fascinante qui recèle encore nombre de mystères.

A travers quelques exemples, je montrerai comment l’eau continue d’intriguer les scientifiques et de nous livrer certains de ses secrets.

Dans le domaine de la physique, de nouvelles phases de la glace viennent d'être découvertes, tandis que le liquide a pu être refroidi et mesuré jusqu'à des températures jusqu'alors inégalées. Dans le domaine des géosciences, des gouttelettes d'eau piégées dans le sel depuis plus de 100 000 ans témoignent du climat passé de la Terre.
Laboratoire de Physique des Solides.
rue Nicolas Appert, Bât 510, 91405 Orsay

2023-05-11T13:30:00+02:00 – 2023-05-11T15:00:00+02:00

