Mètre et seconde: de l’horloge de marine au GPS Laboratoire de Physique des Solides Orsay Catégories d’évènement: Essonne

Orsay

Mètre et seconde: de l’horloge de marine au GPS Laboratoire de Physique des Solides, 20 octobre 2022, Orsay. Mètre et seconde: de l’horloge de marine au GPS Jeudi 20 octobre, 13h30 Laboratoire de Physique des Solides

Entrèe libre, ouvert à tous

De l’horloge marine au GPS handicap moteur mi Laboratoire de Physique des Solides 1 rue Nicolas Appert – Orsay Campus Urbain de Paris-Saclay Orsay 91400 Essonne Île-de-France Le GPS est devenu en vingt ans un accessoire incontournable de guidage, aussi bien en avion qu’en voiture, à vélo qu’à pied. Cet appareil d’utilisation

courante n’a pourtant rien d’anodin, puisqu’il réunit sous son faible volume toutes les grandes avancées de la physique contemporaine. Il appartient aussi à une très longue histoire qui, depuis le début du XVIème siècle, vise à utiliser des horloges pour déterminer la position d’un voyageur sur le globe terrestre.

C’est peut-être sous cet angle qu’on perçoit mieux l’importance du GPS. Nous suivrons donc ce fil directeur pour parcourir cette histoire, faite de multiples révolutions scientifiques et d’efforts continus vers un objectif inchangé, qui nous mènera du problème des longitudes au GPS, en passant par la physique de Galilée, la définition du Mètre sous la Révolution, l’émergence du Radar, de l’Horloge Atomique et finalement l’abandon du Mètre comme unité primaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-20T13:30:00+02:00

2022-10-20T15:00:00+02:00 MarieFrance Mariotto

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Orsay Autres Lieu Laboratoire de Physique des Solides Adresse 1 rue Nicolas Appert - Orsay Campus Urbain de Paris-Saclay Ville Orsay lieuville Laboratoire de Physique des Solides Orsay Departement Essonne

Laboratoire de Physique des Solides Orsay Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orsay/

Mètre et seconde: de l’horloge de marine au GPS Laboratoire de Physique des Solides 2022-10-20 was last modified: by Mètre et seconde: de l’horloge de marine au GPS Laboratoire de Physique des Solides Laboratoire de Physique des Solides 20 octobre 2022 Laboratoire de Physique des Solides. Orsay Orsay

Orsay Essonne