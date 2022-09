Fête de la Science au Laboratoire de Physique des Solides (LPS) Laboratoire de Physique des Solides. Orsay Catégories d’évènement: Essonne

Fête de la Science au Laboratoire de Physique des Solides (LPS)
Dimanche 9 octobre, 13h30
Laboratoire de Physique des Solides.
Venez participer aux ateliers autour de la structure de la matière.

Laboratoire de Physique des Solides.
rue Nicolas Appert, Bât 510, 91405 Orsay
Orsay 91400 Essonne Île-de-France

• Supraconductivité
Expériences réalisées en direct !

• Présentation du liquéfacteur He
Venez découvrir le liquéfacteur d'hélium.

• Découvrir le magnétisme et les aimants
Les aimants sont partout dans notre vie quotidienne.

• Observer le vivant comme si on y était !
Voyage au cœur de la cellule, des bactéries et des virus.

• Introduction expérimentale aux Cristaux Liquides

• La matière molle
Expériences sur des matériaux tels que les mousses et les bulles de savon

• Foire d'expériences scientifiques : écoulement, vibration, photon,électron
Un ensemble d'expériences scientifiques amusantes pour découvrir plusieurs effets physiques.

• Atelier pavages/modèles 3D

2022-10-09T13:30:00+02:00

2022-10-09T17:30:00+02:00

