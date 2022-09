Fête de la science au Laboratoire de Physique des Gaz et des Plasmas (LPGP) Laboratoire de Physique des Gaz et des Plasmas (LPGP) Bures-sur-Yvette Catégories d’évènement: Bures-sur-Yvette

Fête de la science au Laboratoire de Physique des Gaz et des Plasmas (LPGP) Laboratoire de Physique des Gaz et des Plasmas (LPGP), 9 octobre 2022, Bures-sur-Yvette. Fête de la science au Laboratoire de Physique des Gaz et des Plasmas (LPGP) Dimanche 9 octobre, 13h30 Laboratoire de Physique des Gaz et des Plasmas (LPGP) Le côté obscur de la Force éclairci par les physiciens Laboratoire de Physique des Gaz et des Plasmas (LPGP) Bâtiment 210, rue henri becquerel 91400 Bures-sur-Yvette 91440 Essonne Île-de-France • La Force Jedi en action.

• Des éclairs qui tiennent dans la main.

Enfants à partir de 8 ans

