Maryna Viazovska, médaillée Fields 2022, donne une conférence intitulée « Sphere packing » au Laboratoire de Mathématiques d’Orsay (LMO) le 11 janvier à 16h30. Laboratoire de Mathématiques d’Orsay (LMO) Bâtiment 307 – rue Michel Magat – Orsay Corbeville Orsay 91400 Essonne Île-de-France Description Cet événement est à l’initiative de 19 étudiant·es ukrainien·nes en master de mathématiques à l’Université Paris-Saclay et dans toute l’Ile-de-France, avec le soutien de la Graduate School Mathématiques et de la Fondation de Mathématiques Jacques Hadamard. Ils sont toutes et tous originaires de l’université Taras Shevchenko de Kyiv, tout comme Maryana Viazovska.

Postdoctorante en 2013 à l’IHES (Institut des Hautes Études Scientifiques), Maryna Viazovska est actuellement professeure à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL).

En obtenant la médaille Fields en juillet 2022 elle devient la deuxième femme à recevoir cette prestigieuse distinction, considérée comme « le Prix Nobel des Mathématiques ». Cette médaille Fields récompense notamment ses travaux sur la problématique des empilements de sphères, dans les dimensions 8 et 24. Avant ses recherches, aucune démonstration ne permettait de dépasser les 3 dimensions. Informations pratiques Le 11 janvier 2023 de 16h30 à 17h30

Amphithéâtre Yoccoz, Bâtiment 307, Rue Michel Magat, Faculté des Sciences d’Orsay

Accès au grand public, dans la limite des places disponibles.

