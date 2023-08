LC2R Conservation Laboratoire de conservation, restauration et recherches Draguignan, 17 septembre 2023, Draguignan.

LC2R Conservation Dimanche 17 septembre, 10h00 Laboratoire de conservation, restauration et recherches Sur réservation

LC2R Draguignan

10h à 12h ouverture au public

14h30 * 15h30 * 16h30 * 17h30 Visites commentées du laboratoire de conservation, restauration et recherche et présentation des travaux effectués par des professionnels de la conservation-restauration au service de la préservation du patrimoine.

1h de visite par groupe de 10 à 15 personnes sur réservation au 04 94 68 90 15 – lc2r.conservation@orange.fr

Laboratoire de conservation, restauration et recherches 19 Rue Frédéric Mireur 83300 Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 68 90 15 http://art-conservation.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 94 68 90 15 »}, {« type »: « email », « value »: « lc2r.conservation@orange.fr »}] [{« link »: « mailto:lc2r.conservation@orange.fr »}] Le laboratoire de conservation, restauration et recherches de Draguignan est spécialisé dans la conservation et la restauration des biens culturels. Un travail de qualité, dans un grand nombre d’actions diverses et reconnues, et une grande notoriété au niveau européen.

Restauration des métaux, des matériaux composites, moulage, enseignement, médiation culturelle, recherches… voici quelques-uns des savoir-faire de l’équipe du Laboratoire de Conservation-Restauration et Recherches de Draguignan.

L’équipe du LC2R Draguignan est composée de deux conservateurs-restaurateurs :

• Jacques Rebière : directeur et conservateur-restaurateur de métal, diplômé d’Etat Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

• Françoise Mielcarek : conservateur-restaurateur de métal et matériaux composites, diplômée d’Etat Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Au-delà de la spécialité de conservation-restauration des métaux, diverses compétences en contrôle non-destructif, médiation ou ingénieurie culturelle, formations sont proposées par le laboratoire de Draguignan.

Depuis son installation en octobre 2009, Magali Asquier travaille en collaboration étroite avec le LC2R dont elle est devenue l’interlocutrice dans le domaine de la céramique et du verre. Ce partenariat, qui se concrétise à travers des projets communs, s’inscrit dans une démarche de développement d’un réseau de partenaires professionnels complémentaires lors de missions de préservation du Patrimoine.

Depuis le 1er Mars 2012, le LC2R est devenu en conservation-restauration la première Société Coopérative de Production en France.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

LC2R Draguignan