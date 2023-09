Ouverture exceptionnelle du laboratoire Arc’Antique Laboratoire arc’antique Nantes, 16 septembre 2023, Nantes.

Ouverture exceptionnelle du laboratoire départemental de conservation-restauration d’objets archéologiques.

Grâce à cette visite guidée, vous serez incollables sur la conservation-restauration des objets archéologiques terrestres et sous-marin (ancres ou canons).

Les 16 et 17 septembre, de 10h à 11h45 et de 14h à 16h10.

Visites guidées gratuites à partir de 8 ans. Durée : 1h

Laboratoire arc'antique 26, rue de la Haute-Forêt, Nantes, 44300 Nantes 44000 Loire-Atlantique Pays de la Loire

1989-2019 : Laboratoire Arc'Antique, 30 ans d'expertise au service de la préservation du patrimoine. Le laboratoire Arc'Antique est né en 1989 de la volonté du Département de Loire-Atlantique, avec le soutien de l'État et de la ville de Nantes, de créer une structure scientifique et technique ayant pour vocation la préservation du patrimoine culturel. Ce laboratoire est l'un des plus importants de France. Situé à Nantes, près des universités et de l'Institut des matériaux, les 1 500 m² du laboratoire sont entièrement dédiés à la conservation et à la restauration des objets archéologiques et des œuvres d'arts. Les objets confiés proviennent essentiellement d'archéologues ou de musées qui souhaitent faire restaurer leurs collections pour étude ou exposition. Le laboratoire Arc'Antique est spécialisé dans la conservation-restauration du patrimoine archéologique terrestre mais aussi sous-marin. Tramway ligne 2, arrêt « Michelet-fac de sciences » – bus 50 et 70 arrêt Haute Forêt

