Orbec Musée du Vieux Manoir Calvados, Orbec LabOmusée Paysages en perspective (pour les plus grands) Musée du Vieux Manoir Orbec Catégories d’évènement: Calvados

Orbec

LabOmusée Paysages en perspective (pour les plus grands) Musée du Vieux Manoir, 21 avril 2022, Orbec. LabOmusée Paysages en perspective (pour les plus grands)

Musée du Vieux Manoir, le jeudi 21 avril 2022 à 14:00 2,50€ par enfant

Après avoir découvert les paysages de l’exposition Paysages en collections, les participants réalisent des paysages en profondeur grâce à la couleur et la notion d’échelle. Musée du Vieux Manoir 107 rue Grande, orbec Orbec Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-21T14:00:00 2022-04-21T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Orbec Autres Lieu Musée du Vieux Manoir Adresse 107 rue Grande, orbec Ville Orbec lieuville Musée du Vieux Manoir Orbec