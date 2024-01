labomorphe LAVITRINE Lac&s Limoges, samedi 2 mars 2024.

labomorphe Kristina Depaulis vous invite à la restitution de l’atelier participatif itinérant. 2 5 mars LAVITRINE Lac&s Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-02T10:30:00+01:00 – 2024-03-02T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-05T10:30:00+01:00 – 2024-03-05T18:00:00+01:00

Depuis un an, Kristina Depaulis sillonne les routes du territoire de Nexon Mont de Chalus, en vélo tirant une remorque. Elle transporte un atelier sculpture mobile intitulé labomorphe.

Elle s’est installée dans divers lieux (Médiathèque de Markoff à Nexon, Atelier du Musée de la Terre de Puycheny, CIIRPO du Mourrier à Saint Priest Ligoure, Terrier des Galoupiaux à Janailhac, Rilhac Lastours, Saint Yrieix la Perche, AAJPN de Nexon, Le Comptoir, café associatif et la Médiathèque de St Priest-Ligoure), et a créé, observé, avec les habitants.

Elle nous livre leur expérience du labomorphe, dans une exposition temporaire et une rencontre privilégiée avec le public à LAVITRINE le samedi 2 mars. L’exposition sera visible jusqu’au 5 mars.

LAVITRINE Lac&s 4 rue Raspail Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

