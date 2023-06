Atelier d’initiation au 16mm noir et blanc dans le sillon du cinéma de Walerian Borowczyk L’Abominable Épinay-sur-Seine Épinay-sur-Seine Catégories d’Évènement: Épinay-sur-Seine

Sur inscription. Coût / participant : 40 euros pour les quatre jours d'atelier. Les participants inscrits s'engagent à suivre l'intégralité de l'atelier. Atelier d'initiation à la pratique du cinéma argentique : les participants réaliseront des boucles d'animations en 16mm noir et blanc dans un décors à partir d'un scénario inachevé du cinéaste Walerian Borowczyk.

Atelier sur 4 jours du lundi 3 au jeudi 4 juillet. Horaires : 10h – 18h.

Lundi : Introduction théorique aux techniques du cinéma argentique et écriture.

Mardi : tournage.

Mercredi : développement en spire.

Jeudi : initiation à la projection.

Projection publique des boucles produites durant l’atelier jeudi à 18h.

L'atelier s'adresse à toutes personnes de plus de 19 ans qui souhaite s'initiatier aux pratiques du cinéma argentique. Pour célébrer le centenaire de Walerian Borowczyk, l'association L'Abominable s'associe au Collectif Jeune Cinéma, pour organiser une série d'ateliers et projections en hommage à la filmographie du cinéaste. Cet atelier de quatre jours sera suivi par une séance de projection et un atelier pour enfants dont les dates seront annoncées prochainement. L'Abominable 8 avenue de Lattre de Tassigny 93800 Épinay-Sur-Seine

2023-07-03T10:00:00+02:00 – 2023-07-03T18:00:00+02:00

