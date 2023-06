Festival Re/Dé}Connecte – Human Take Day Labomédia Orléans, 19 juin 2023, Orléans.

Du 19 au 23 Juin se déroulera le Festival Re/Dé}Connecte ! Dans le cadre de Human Take Day.

À cette occasion, venez découvrir une semaine riche, du numérique à l’humain au 108 rue de bourgogne !

Pour cette 12e édition de l’événement Human Tech Days, la création artistique et les cultures numériques sont mises en lumière et en ondes durant une semaine avec un programme foisonnant de concerts, performances, installations, conférences, ateliers pour petits et grands. Durant cette semaine, chaque journée revêt une couleur thématique : futurs symbiotiques, cyberféminismes, genres et technologies, réseaux fédérés, (ré)appropriations et détournements technologiques, arts et cultures numériques, pour mieux découvrir, appréhender, pratiquer la créativité numérique sous toutes ses formes. Cette semaine sera également l’occasion de découvrir et valoriser des projets qui se développent dans notre région au cours de l’année dans un réseau de lieux fédérés autour d’envies et de valeurs communes. Réseaux fédérés et frugalités technologiques dans une perspective écologique, des thèmes également explorés au cours de cette semaine, ferments d’une année 2023 et de futurs symbiotiques.

Lieu principal : Le108 à Orléans

Partenaires pressentis : Antre Peaux Bourges, Betamachine Chartres, ESAD Orléans, Fun Lab Tours, réseau ASELQO Orléans

-Accès libre et gratuit à l’événement

– Entrée par le 2 rue du bourdon blanc – Orléans

