Labo_Demo : Entaille dans la création littéraire contemporaine émergente Centre Wallonie-Bruxelles, 20 mai 2022, Paris.

Initiés en 2019, les « **LABO_DEMO** » du **Centre Wallonie-Bruxelles | Paris**, sont des dispositifs dédiés à valoriser la création contemporaine émergente – en **arts visuels & en littératures** contemporaines in & hors les livres. Implémentés avec la complicité d’écoles supérieures d’arts belges et françaises, l’ambition de ces cycles transdisciplinaires et hybrides est de valoriser des signatures artistiques encore non identifiées publiquement et d’attester autant de l’excellence de ces formations que de leur intrication, à l’heure où les parcours artistiques s’internationalisent et se déterritorialisent. Rassemblées à l’initiative du Centre, les formations supérieures en écritures de Belgique et de France – **l’université Paris 8** – **l’École Nationale Supérieure des Arts Visuels de La Cambre** et **l’université Cergy** – s’associent pour cette deuxième édition des LABO_DÉMO. **15 auteur.rice.s** issu.e.s de ces formations ont ainsi été sélectionné.e.s pour participer au labo : Solos : **Selima Atallah Chettaoui, Mathis Berchery, Camille Bleker, Louise de Bastier, Eli Desnot Marsan, Yasmine El Amri, Robin Faymonville, Adèle Goardet, Bastien Hauser, Esther Teillard, Hélène Yamba Guimbi** Collectif : **Norah Benarrosh Orsoni, Lina Benayada, Léo Le Diourion, Justin Morin** À la faveur de cette soirée, le Centre se propose d’être un **catalyseur**, un archipel réservant un écho à ces lettres non encore identifiées publiquement. Une invitation à découvrir des **formats libres** explorant les registres, limites et ressorts de l’écriture, triturant les codes et attentes. Plus de détails des projets sur notre [site](https://cwb.fr/agenda/labo-demo-creation-litteraire-contemporaine-emergente-2022).

Entrée libre – réservation conseillée

