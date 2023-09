Démo Day Investisseurs #4 LAB’O Village by CA Orléans Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Démo Day Investisseurs #4 LAB’O Village by CA Orléans Orléans, 23 novembre 2023, Orléans. Démo Day Investisseurs #4 Jeudi 23 novembre, 09h00 LAB’O Village by CA Orléans Pour candidater au Demo Day Investisseurs et/ou participer au Crash Test 2023 du LAB’O Village by CA Orléans, du jeudi 23 novembre 2023, vous devez nous transmettre un executive summary ainsi qu’un pitch deck de votre startup*. Nous vous invitons à lire attentivement le règlement, les modalités d’inscription et les informations logistiques. Le 31 octobre au plus tard, nous contacterons les startups sélectionnées. Nous serions heureux de vous compter parmi nous. Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter. Nous nous tenons à votre disposition pour d’éventuelles questions. *Candidatures réservées aux startups du réseau des villages by CA Contact : leo.marionneau@tech-orleans.fr / natacha.prieur@ca-centreloire.fr / lea.chachignon@tech-orleans.fr LAB’O Village by CA Orléans 1 Avenue du Champ de Mars, 45100 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « mailto:leo.marionneau@tech-orleans.fr »}, {« link »: « mailto:natacha.prieur@ca-centreloire.fr »}, {« link »: « mailto:lea.chachignon@tech-orleans.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Catégories d'Évènement: Loiret, Orléans
Lieu LAB'O Village by CA Orléans
Adresse 1 Avenue du Champ de Mars, 45100 Orléans
Ville Orléans

