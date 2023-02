Be a Boss – Be entrepreneure Centre-Val de Loire LAB’O Village By CA Orléans Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Sur inscription, nombre de places limité.

Le Forum des Femmes Entrepreneurs LAB’O Village By CA Orléans 1 Av. du Champ de Mars, 45100 Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire Conçu pour nourrir la réflexion entrepreneuriale, le « Be a boss Tour » permet chaque année à plus de 1000 femmes porteuses de projet ou déjà entrepreneures d’assister au forum dans leur région et/ou de présenter localement leur projet en vue de concourir aux « Be a Boss Awards». Table ronde Entrepreneures

3 femmes entrepreneures de la région viendront témoigner et répondre à vos questions pour vous aider à mieux appréhender vos interrogations et doutes. Pitchs des candidates des Be a boss Awards

Les 7 candidates sélectionnées par le jury parmi celles ayant déposés un dossier viendront présenter leur projet ou leur entreprise pour tenter de remporter une place en finale.

Les 4 minutes de pitch seront suivies de 2 minutes de questions/réponses.

La délibération du jury se fera sur l’heure du déjeuner et l’annonce des 2 finalistes sera faite à 15h35. Interventions business sur l’assurance, le financement… Networking

Échange avec les autres participantes et avec nos partenaires, experts de l’accompagnement.

