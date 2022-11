Demo Day Investisseur (présentiel – Orléans) LAB’O Village by CA Orléans Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Demo Day Investisseur (présentiel – Orléans)

Jeudi 24 novembre, 14h00
LAB'O Village by CA Orléans
1 Avenue du Champ de Mars, 45100 Orléans

Demo Day Investisseur !

Pour la troisième année consécutive, le LAB'O Village by CA organise une journée dédiée à l'investissement, au sein de laquelle vont se dérouler deux événements : le Demo Day Investisseurs suivi du Crash Test.

Jeudi 24 novembre de14h à 20h30
Dans les locaux du LAB'O Village by CA Orléans.

Dans les locaux du LAB’O Village by CA Orléans. 1️⃣Le Demo Day Investisseurs a pour objectif d’initier des levées de fonds en amorçage. Durant cette évènement, ce sont entre 15 et 20 jeunes entreprises innovantes qui rencontreront des investisseurs lors de rendez-vous privés de 30 minutes (sous forme de Speed Business Meeting). ➡Voici quelques investisseurs (fonds, réseaux de BA et investisseurs privés) qui seront présents :

Super Capital, DEMETER, Galion.exe, Breega capital, UI INVESTISSEMENT, Indosuez, SOWEFUND, WeLikeAngels, Go Capital, Paris Business Angels, Val de Loire Angels, Eric Larchevèque… 2️⃣Le Crash Test quant à lui, événement animé par un journaliste où 4 startups seront challengées par des experts et investisseurs devant un public, se déroulera à partir de 18h dans l’auditorium. L’ objectif est de vous mettre en relation avec les investisseurs pour que ces derniers participent à vos levées de fonds et puissent financer vos futurs projets. L’ensemble des investisseurs auront signé un accord de confidentialité au préalable. ➡Vous êtes intéressés et vous souhaitez candidater ?

Il vous suffit d’envoyer un executive summary et un pitch deck avant le vendredi 14 octobre inclus, en répondant à ce formulaire : https://bit.ly/3yaRcyc ❗Nous vous invitons à lire attentivement les modalités d’inscription et les informations logistiques. À partir du 28 octobre , le start-up seront contactés

